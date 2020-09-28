Киев, , 18:00 — REGNUM Представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано 28 сентября прокомментировал исчезновение фразы о том, что «ЕС — это не банкомат», которую ранее высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасностиЖозеп Боррель по итогам официального визита в Киев 22 сентября.

«Фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным… Визит Борреля на Украину позволил донести ключевые месседжи», — заявил Стано.

От других пояснений еврочиновник воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам визита в Киев Боррель выпустил статью, в которой в частности заявил, что Украина «не должна воспринимать ЕС как банкомат».

Впоследствии это предложение было убрано из текста материала, который был опубликован на сайтеЕвропейской службы внешних действий и представительством ЕС в Киеве. Было убрано следующее предложение Борреля — «как я уже сказал президенту (Зеленскому), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом».