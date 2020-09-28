Москва, , 17:55 — REGNUM Депутаты Госдумы готовы выступить с посреднической миссией для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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"Депутаты Госдумы во вторник рассмотрят проект заявления о необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Мы готовы выступить с посреднической миссией для предотвращения дальнейшей эскалации», — сообщил Слуцкий.

Всем внешним игрокам стоит сейчас направлять свои усилия для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе, а не заниматься ее дальнейшим разжиганием, отметил парламентарий.

«Новый пожар в Закавказье может иметь самые плачевные последствия для всей региональной безопасности», — заключил он.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября. Есть опасность разрастания конфликта и участия в нем других стран.

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