Киев, , 17:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже даже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах, заявил на согласительном совете Рады сегодня, 28 сентября, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»Артур Герасимов.

По мнению Герасимова, так называемая «правящая партия» стремительно теряет рейтинг в преддверии выборов.

«Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как в Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать «клонов»», — заявил политик.

Герасимов заявил, что депутаты уже внесли в ЦИК предложение — если человек изменил свою фамилию менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая.

Говоря о возможных проблемах на местных выборах, политик также сообщил об административном давлении на кандидатов и продаже мест в комиссиях.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине 25 октября. Сегодня МВД Украины обнародовало актуальные данные, сколько уголовных дел уже открыто из-за выборов.