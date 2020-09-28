Ереван, 28 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовала видеозапись попытки танкового наступления азербайджанских военных на южном направлении, сообщает 28 сентября агенство Sputnik Армения.
Видеоролик снабжен ссылкой на заявление пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян о потерянных Баку десяти единицах бронетехники.
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан утверждает, что огонь открыла армянская сторона, и считает свои действия «контрнаступательной операцией».
Армянская сторона опубликовала списки погибших, в которых числится 61 человек.
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