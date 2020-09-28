Москва, , 16:59 — REGNUM Госдума на заседании 29 сентября намерена принять заявление о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, документ подготовил комитет Госдумы по делам СНГ.

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Госдума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации.

Также депутаты «призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки».

В целом же российские парламентарии выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября. Есть опасность разрастания конфликта и участия в нем других стран.