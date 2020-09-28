Ереван, , 16:40 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на северном и южном направлениях, все атаки ВС Азербайджана успешно пресечены, заявил 28 сентября журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, сильному обстрелу подвергся город Мартакерт.

«Бои продолжаются с разной интенсивностью на северном и южном направлениях. Противник применяет большое количество артиллерии, все наступления ВС Азербайджана успешно пресечены, противник отброшен с большими потерями в живой силе. Количество потерь противника уточняется», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции в зоне карабахского конфликта. По их словам, это «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны.

В Армении и Нагорно-Карабахской республике (НКР) объявлено военное положение и начата мобилизация. Азербайджан ввел военное положение в ряде регионов страны и также заявил о частичной мобилизации.

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