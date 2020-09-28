Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Православная общественница из Екатеринбурга Оксана Иванова стала кандидатом от партии «Справедливая Россия» на довыборах в думу Екатеринбурга. Об этом заявил глава реготделения партии Андрей Кузнецов.

Иванова пойдёт на довыборы по округу № 3 Верх-Исетского района, передаёт «Коммерсантъ». Также от СР пойдёт по округу № 9 Ленинского района экс-депутат, член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин.

Активистка боролась против работы уличного художника Покраса Лампаса «Супрематический крест», а также продолжает выступать за переименование Свердловской области и даже улиц в местных муниципалитетах.

Выставку «Музея святости», связываемого с Ивановой, ранее поймали на использовании исторических фейков. На одном из изображений находилась сфальсифицированная цитата, которую якобы произносил Владимир Ленин.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы в гордуму пройдут 22 ноября 2020 года.

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