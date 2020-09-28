Белград, , 16:44 — REGNUM На пресс-конференции 28 сентября директор департамента по делам Косово Марко Джурич заявил, что премьер-министру самопровозглашенной республики Косово Авдулле Хоти не удастся избежать создания Сообщества сербских муниципалитетов, и добавил, что этот вопрос будет закрыт только при выполнении этого условия. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Хоти может лгать на публике столько, сколько ему угодно, но ему не избежать создания Сообщества сербских муниципалитетов. Он говорит совсем иное на встречах в Брюсселе, и не только не обещает сформировать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово, но и не собирается гарантировать сербам основные права и свободы», — заявил Марко Джурич.

Он добавил, что Хоти должен срочно предпринять необходимые шаги, чтобы Сообщество сербских муниципалитетов сформировалось после семилетней задержки.

Хоти, по словам Джурича, обязан объяснить албанцам в Косово и Метохии, что он участвует в процессе нормализации отношений, а не в «диалоге взаимного признания», и что нормализация отношений предполагает как можно больше доверия и как можно меньше вероломности.