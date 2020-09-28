Ереван, 28 сентября 2020, 16:32 — REGNUM В Нагорном Карабахе на южном направлении отражена масштабная танковая атака, сообщает 28 сентября минобороны Армении.
Конкретных данных о масштабе применения танковых подразделений не приводится.
Сообщение снабжено видеозаписью с моментами поражения бронетехники.
Ранее военные Армении сообщали о «беспрецедентной» плотности артиллерийского огня в зоне боестолкновений в Нагорном Карабахе.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные бои с применением артиллерии и танков.
Обе стороны несут серьёзные потери.
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