Псков, , 16:45 — REGNUM Необходимо придать новый импульс сотрудничеству Псковской области и Белоруссии в сфере экономики. Об этом заявил в Минске губернатор Псковщины Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом соседнего государства Александром Лукашенко.

Глава региона напомнил о высоком уровне взаимодействия Псковской области с белорусскими соседями.

«Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером, на долю которого приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь — машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование», — приводит слова Ведерникова пресс-служба губернатора.

Губернатор рассказал президенту РБ об уже достигнутых договоренностях по углублению партнерства. Как отмечается, белорусская сторона готова предложить Псковской области широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства.

В ходе переговоров Михаила Ведерникова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко губернатор отметил, что делегация Псковской области работает в соседнем государстве уже четыре дня, побывав до Минска в Витебской области.

Псковичи обратили внимание на современные образцы техники и оборудования от белорусских производителей, которые могут быть закуплены для псковских сельскохозяйственных предприятий, в том числе с помощью лизинговых программ.

Также обсуждался вопрос обновления автобусного парка автотранспортных предприятий Псковской области с помощью продукции завода МАЗ, была затронута тема сотрудничества в сфере строительства социальных, жилых и иных объектов на территории Псковской области.

«Михаил Ведерников подчеркнул, что в ближайшие годы в рамках реализации нацпроектов в регионе должен появиться ряд новых школ, садиков и других объектов, белорусские строители могут помочь в их возведении», — отмечает пресс-служба губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Псковской области обсудил с Лукашенко проекты сотрудничества