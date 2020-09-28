Баку, 28 сентября 2020, 16:23 — REGNUM Минобороны Азербайджана опубликовало видеозапись, снятую в районе боевых действий возле города Агдере в Нагорном Карабахе.
Видео демонстрирует работу тяжелых артиллерийских систем.
В свою очередь, военные Армении заявили о «беспрецедентной» плотности артиллерийского огня в Нагорном Карабахе и о подготовке к долгосрочной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные бои.
Обе стороны сообщают о больших потерях, счёт раненых и погибших идёт на сотни.
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