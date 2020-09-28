Варшава, , 16:13 — REGNUM Музыка гамелана и традиционные индонезийские танцевальные выступления сопровождали закрытие фотовыставки «Индонезия: портрет разнообразия и религиозной гармонии», организованную посольством Индонезии в соляной шахте в Величке (Польша), сообщает Antara.

По оценкам, фотовыставку посетили более 30 тысяч человек. Из-за пандемии количество посетителей сократилось с 3000—5000 человек в день до примерно 1000 человек в день.

С 1997 года соляная шахта в Величке внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярной туристической достопримечательностью в Польше.

Музыкальное и танцевальное представление являются частью серии торжеств по случаю 65-летия установления индонезийско-польских дипломатических отношений, проводимых посольством Индонезии в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший ежегодный фестиваль аквакультуры в Индонезии Aquafest 2020 пройдет онлайн с 26 сентября до 18 октября 2020 года из-за пандемии.

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