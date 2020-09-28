Киев, , 16:28 — REGNUM Печерский суд Киева признал недостоверными слова бывшего депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Ильи Пономарёва о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович якобы получил от России «взятку» в виде кредита на сумму $3 млрд. Об этом сообщил 28 сентября телеканал 112.ua.

Согласно решению суда, слова Пономарёва нанесли урон репутации сына беглого президента Украины Александра Януковича, который якобы был бенефициаром «коррупционной сделки».

Экс-депутата Госдумы обязали публично опровергнуть свои заявления, а также выплатить в пользу Януковича-младшего денежную компенсацию.

Напомним, в 2013 году, незадолго до государственного переворота, Украина получила от России кредит в размере $3 млрд. Представители нового украинского режима, чтобы не отдавать долг, заявили, что деньги якобы были даны не государству, а лично Януковичу.

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