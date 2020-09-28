Варшава, , 15:51 — REGNUM 26 сентября на стадионе «Народный» в Варшаве состоялся концерт, на котором выступили белорусские и польские музыканты и политики. Об этом передает Onet.pl.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Белорусских исполнителей представляли Лявон Вольский, Змицер Вайцюшкевич, группы «Петля Пристрастия» и «Nizkiz». Польшу представили рок-звезды и известные барды: Эдита Гурняк, Катаржина Цереквицкая, Станислав Сойка, Славек Унятовский с авторскими композициями. Также были исполнены произведения звезд польской сцены прошлого: Яцека Качмарского, Марека Гречуты, Чеслава Немена.

На сцене выступили с обращением к зрителям также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. Первый обратил внимание на то, что «польский народ в такое сложно время должен быть плечом к плечу с белорусами, потому что в свое время поляки тоже боролись за свободу с недемократичным режимом».

А Латушко со сцены отметил следующее: «Я хотел бы поблагодарить польское правительство и польское общество за их поддержку и солидарность с белорусским народом в эти трудные для нас времена. Действительно, очень важно, чтобы поляки помнили из своей истории, насколько важным символом борьбы за независимость и свободу была солидарность».

Сообщается, что концерт посетили около 7 тысяч зрителей, большую часть из которых составили белорусы.