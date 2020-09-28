Минск, , 15:44 — REGNUM Только наращивание активности антиправительственных выступлений и «максимально жёсткая позиция» оппозиции в Белоруссии приведут к краху режима Александра Лукашенко. Об этом 27 сентября в эфире проекта «Новое время» американской радиостанции «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) заявила представительница белорусской прозападной русофобской оппозиции Ирина Халип.

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Во время прямого включения её представили как «наш эксперт, собкор «Новой газеты» в Минске Ирина Халип». Оценивая традиционную воскресную оппозиционную манифестацию в Минске, а также в целом ситуацию в постсоветской республике, эксперт-корреспондент поведала о своих наблюдениях за протестным движением и озвучила призывы к свержению властей Белоруссии.

«Все известные белорусские музыканты каждый вечер приезжают в какой-нибудь из дворов, на какую-нибудь из улиц и дают свои домашние концерты», — рассказала Халип.

Активность во дворах, по словам Халип, создаёт большие проблемы для властей Белоруссии — «они этого не контролируют и они, безусловно, боятся и, безусловно, нервничают».

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Рассказывая о причинах подъёма протестного движения, собкор российского издания сообщила: «Я думаю, что спусковым крючком послужила, безусловно, пандемия, на которую белорусские власти принципиально не обратили никакого внимания. То есть белорусы поняли, что их жизнь не просто ничего не стоит, что на их жизнь плевали до такой степени, к ним относятся настолько пренебрежительно».

По мнению Халип, в условиях фактической пандемии граждане поняли, что декларации властей о Белоруссии как «социальном государстве» — это «сказки», которые «разлетелись в клочья, в мелкие-мелкие кусочки». Граждане стали защищать себя сами и, таким образом, считает она, не оправдался расчёт Лукашенко на то, что граждане запрутся в своих квартирах и не будут проявлять протестной активности.

Оценивая эффективность антиправительственных «женских маршей» в Белоруссии, Халип заявила: «Я думаю, эффективно всё, что ведёт к расшатыванию режима. Эффективен любой выход. Эффективны даже одиночные акции протеста».

Все эти акции, по мнению минского собкора российской «Новой газеты», «точат камень» и наполнены позитивным содержанием. Она подчеркнула: «Любой протест, любая акция, любое действие, любое проявление гражданской активности — это прекрасно!».

Ведущая трансляции пражской студии американского «Радио Свобода» (иностранный агент в России) напомнила Ирине Халип о её муже — несостоявшемся лидере прозападной оппозиции, бывшем замминистра иностранных дел Белоруссии Андрее Санникове, с которым Халип проходила по громкому уголовному делу о попытке государственного переворота 19 декабря 2010 года (несостоявшийся аналог киевского «майдана» — минская «плошча»). У ненадолго задержавшейся в СИЗО КГБ поинтересовались, что можно сделать для содержащихся в минских изоляторах представителей такой же прозападной оппозиции — Марии Колесниковой из «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии», Николая Статкевича и ранее позиционируемого властями марионеткой «кремлёвских кукловодов» экс-банкира Виктора Бабарико.

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«Необходимо не уходить с улиц. Необходимо не сбавлять темп протестов, — ответила Халип. — Потому что мы видим, что власть боится только этого. Нельзя уходить в бюрократию. Понимаете? Нельзя уходить в мифические разговоры о возможном диалоге, о возможной реформе Конституции — всё это только затянет агонию режима, затянет пребывание политзаключённых в тюрьмах. Я считаю, что только жёсткая позиция, максимально жёсткая позиция, и только непрекращающиеся протесты приведут, в конце концов, к краху режима».

Собкор российской газеты в комментарии для американской радиостанции подчеркнула: при нынешнем режиме в Белоруссии тюрьмы не будут пустовать. При этом возможна ротация оппозиционеров в тюремных камерах.

Халип не упустила возможность напомнить о существовании политической секты своего мужа Санникова, упомянув о трёх задержанных фигурантах уголовного дела о массовых беспорядках. Подозреваемых она причислила к политзаключённым.

«Количество политзаключённых увеличивается. Значит, нам надо прямо пропорционально увеличивать собственную активность и жёсткость свою — протестов», — сказала Халип, озвучивая свой очередной призыв.

Напомним, Ирина Халип фактически поддержала политические репрессии в Белоруссии, выступив в декабре 2017 года на страницах российской «Новой газеты» с авторской статьёй о преследовании трёх белорусских публицистов за их взгляды. Халип сообщила ложную информацию об обстоятельствах уголовного дела, охарактеризовав публикации критиков русофобии в Белоруссии как «мерзость и дрянь», таким образом фактически формируя позитивное восприятие расправы над журналистами — корреспондентами российского издания ИА REGNUM.

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