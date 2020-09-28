Варшава, , 15:42 — REGNUM 28 сентября правительство Польши (Сенат) одобрило проект бюджета на следующий год. Теперь документ будет представлен на голосование в парламент республики (Сейм). Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В документе предполагается, что доходы в 2021 году составят около 405 млрд злотых (около 270 млрд долларов США), расходы — около 487 млрд злотых (около 324 млрд долларов США). Это означает, что дефицит бюджета может составить чуть более 82 млрд злотых (54,5 млрд долларов США). Кроме того, предполагается, что рост ВВП составит 4%, а среднегодовая инфляция будет 1,8%.

Как ранее сообщало министерство финансов, в бюджете на 2021 год предусмотрены средства как на привлечение инвестиций, необходимых для дальнейшего стимулирования экономики, так и на продолжение социальных программ, которые смягчат негативные последствия пандемии.

Предварительный проект бюджета на 2021 год был принят правительством 27 августа, на следующий день передан на консультации в Совет по социальному диалогу.