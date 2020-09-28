Москва, , 15:42 — REGNUM Власти Армении прорабатывают возможность эвакуации населения Нагорного Карабаха в связи с боестолкновениями в регионе с Азербайджаном. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян 28 сентября в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он пояснил, что власти прорабатывают вопрос организации гуманитарных коридоров на случай, если конфликт будет разгораться. Все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах, добавил посол.

«Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого, конечно, не дойдет», — сказал Тоганян.

Как сообщало ИА REGNUM, Тоганян также заявил о примерно 30 погибших с армянской стороны в ходе столкновений с военными Азербайджана. Большинство погибших — военнослужащие, уточнил он.

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