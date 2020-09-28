Киев, 28 сентября 2020, 15:39 — REGNUM Кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил 28 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
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По его словам, недавно пришёл положительный ответ из лаборатории.
Напомним, по состоянию на 28 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала уже 17 кандидатов в мэры города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что COVID-19 заставил её переосмыслить многое в жизни.
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