Киев, , 15:39 — REGNUM Кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил 28 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, недавно пришёл положительный ответ из лаборатории.

«Уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя эфиры по Скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — рассказал Береза.

Напомним, по состоянию на 28 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала уже 17 кандидатов в мэры города.

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