Бени, Конго, , 15:44 — REGNUM Министр обороны ДР Конго Нгойе Мукена прибыл с визитом в столицу округа Бени, столкнувшегося с проблемами отсутствия безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Обращаясь к жителям города Бени, встретившим его на трассе Мбао — Каманго в 50 км в северу от столицы округа, Мукена заявил, что боевики, причастные к убийствам сотен местных жителей, больше не появятся в регионе. Он подчеркнул, что меры безопасности будут усилены.

Председатель гражданских организаций города Бени Кизито Бин Ханги заявил, что жители ожидают, что после обращения министра обороны боевики будут обезврежены, и от их рук больше не будут гибнуть люди.

Тем не менее, жители опасаются, что текущий визит министра в провинцию не принесет результатов, как и совершенные несколькими днями ранее визиты в города провинции Северное Киву, в частности в такие горячие точки, как Джугу, Итури и Буниа.

По словам репортеров радиостанции, даже во время визита министра обороны в провинцию «боевики продолжают бесчинства». Так, 27 сентября они совершили нападение на жителей деревни Мбутаба. Некоторых жителей деревни взяли в плен, и об их состоянии до сих пор ничего не известно.

После Бени министр в сопровождении главнокомандующего вооруженных сил ДР Конго и депутатов парламента посетит Гому, Букаву и Калемие.

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