Москва, 28 сентября 2020, 15:27 — REGNUM Госдума может в ближайшее время принять заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
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"Текст готовится», — сказал Калашников.
В целом предполагается, что российские парламентарии призовут к миру Армению и Азербайджан и призовут сесть за стол переговоров.
Госдума может принять заявление в ближайшие дни — 29 или 30 сентября.
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