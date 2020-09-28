Минск, , 15:38 — REGNUM Белоруссия готова содействовать любым необходимым способом для продвижения диалога сторон обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября говорится в заявлении белорусского МИД по ситуации в данном регионе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Указывается, что в Минске глубоко обеспокоены резкой эскалацией ситуации и активными боевыми действиями с использованием тяжелых видов вооружений и авиации в зоне конфликта.

«Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров — Азербайджан и Армению — прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия», — говорится в сообщении и добавляется, что стороны конфликта также должны найти мирное разрешение конфликта, включая в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах», — говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что в настоящий момент важно максимально возможно быстро остановить кровопролитие и не допустить новых жертв.

«Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе.