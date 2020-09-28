Варшава, , 15:21 — REGNUM Директор одной из польских школ во время президентской избирательной кампании весной текущего года опубликовала на своих страницах в соцсетях ряд оскорбительных сообщений в адрес кандидатов на выборах. За это женщину уволили, но она подала иск на восстановление в должности. Об этом передает Dziennik.

Во время избирательной кампании на странице директора одной из школ польского городка Остшешув Юстины Кравчиньской стали появляться посты резко оскорбительного содержания, в которых были нецензурные выражения, а также высмеивание внешности политиков.

Позже женщина заявила, что ее аккаунт был взломан, и она не имеет никакого отношения к данным записям. При этом после взлома страниц она не подала соответствующее заявление в полицию.

Мэр Остшешува Патрик Ендровяк не поверил оправданиям учительницы и принял решение о её увольнении, сославшись на то, что женщина посягает на репутацию профессии учителя. Кравчиньская подала иск в суд о восстановлении в должности, а также о компенсации 27 665 польских злотых (18,4 тысячи долларов США) в качестве моральной и материальной компенсации.

Однако суд в иске отказал.