Москва, , 15:21 — REGNUM Архивные документы о работе советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны рассекретила Служба внешней разведки России (СВР). Об этом объявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин 28 сентября на открытии международной научной конференции «Вторая мировая и Великая Отечественная: к 75-летию окончания» в президиуме Российской академии наук (РАН).

Он отметил, что специалисты тщательно изучают документы военного времени, которые есть в распоряжении спецслужбы. Работа с архивами позволяет извлечь уроки на будущее.

Новые подборки документов о героях-разведчиках, их подвигах рассекречены в преддверии столетия СВР. Эту работу в Службе внешней разведки продолжат, заверил Нарышкин.

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