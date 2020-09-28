Джакарта, , 15:13 — REGNUM Политика введения строгих крупномасштабных социальных ограничений в Индонезии считается успешной в сдерживании роста случаев заражения SARS-CoV-2 в Джакарте, сообщает Antara.

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«Составление таблицы активных случаев — не конечная цель. Нам все еще предстоит работать вместе, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции», — заявил губернатор Джакарты Анис Басведан.

Согласно данным правительства провинции Джакарты, количество активных случаев SARS-CoV-2 с августа по сентябрь 2020 года увеличилось на 49%.

Губернатор Джакарты продлил действие широкомасштабных социальных ограничений в столице Индонезии до 11 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Ахмад Басара заявил, что в рамках сотрудничества между правительствами Индонезии и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» должны соблюдаться принципы взаимного уважения и равенства.

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