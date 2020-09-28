Ташкент, , 15:09 — REGNUM Исполняющим обязанности хокима (главы) Ферганской области Узбекистана назначен Хайрулла Базаров, 28 сентября сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Ранее государственный служащий занимал должность главы Намангаской области. И. о. хокима Наманганской области, в свою очередь, назначен Шавкат Абдураззаков.

Последний занимал должность председателя государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Напомним, бывший хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев назначен на должность заместителя председателя правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.