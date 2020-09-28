Москва, , 15:06 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал стороны конфликта в Карабахе успокоиться и прекратить эскалацию конфликта.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сейчас всем сторонам необходимо успокоиться. Прежде всего прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта», — написал Медведев на своей странице в «Вконтакте».

Медведев подчеркнул, что в противном случае катастрофических последствий для региона не избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта.

По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, в боевых действиях в Нагорном Карабахе принимают участие турецкие боевики, переброшенные из Сирии.

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