Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Тбилиси в ситуации с Нагорным Карабахом не станет выступать на чьей-либо стороне. Это заявление сделал бывший министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закареишвили 28 сентября в эфире телеканала «Палитраньюс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Мы однозначно и четко говорим, что у нас есть два стратегических соседа, Турция и Азербайджан, но у нас очень добрососедские отношения с Арменией. Поэтому и Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не будет принимать чью-либо сторону», — сказал Закареишвили.

Он добавил, что, несмотря на близость Нагорного Карабаха к грузинской территории, конфликт, обострение которого там наблюдается, скорее всего, не затронет Грузию.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщается, что в ходе боев погибли сотни человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко: готовы задействовать парламентскую дипломатию по Карабаху