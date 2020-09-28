Сеул, , 15:02 — REGNUM В настоящее время представители внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Китая проводят консультации относительно визита главы МИД КНР Ван И в Сеул. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.

Точная дата и программа визита не определены, однако предполагается, что зарубежная поездка китайского дипломата состоится в начале октября.

Известно, что это будет первая поездка главы МИД Китая в Сеул с декабря 2019 года.

Предполагается, что основной темой переговоров станет укрепление двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео также может посетить Южную Корею в начале октября.

Читайте также: Госсекретарь США посетит Южную Корею в начале октября