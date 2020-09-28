Вильнюс, , 14:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон может стать посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и привлечь к диалогу президента России Владимира Путина, считает экс-кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом она заявила в интервью агентству France-Presse.

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Она назвала Макрона одним из сильнейших лидеров в Европе и в мире. Потому он мог бы участвовать в белорусском урегулировании

«Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве», — добавила Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Франция и Россия должны выступить посредниками в урегулировании политической ситуации в Белоруссии.

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