Москва, , 14:50 — REGNUM Спикер Совфеда, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Валентина Матвиенко призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь, так как у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения.

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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха крайне опасна, чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт, подчеркнула Матвиенко.

«Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран Содружества», — отмечает она.

Спикер Совфеда заверила, что Российская Федерация готова оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении для мирного урегулирования.

«У данного конфликта нет и не может быть военного решения. В этой связи хотела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня. Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе — среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями», — подчеркнула сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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