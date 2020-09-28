Джакарта, , 14:44 — REGNUM Заместитель председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Ахмад Басара заявил, что в рамках сотрудничества между правительствами Индонезии и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» должны соблюдаться принципы взаимного уважения и равенства, сообщает Antara.

«Индонезия всегда придерживается политического суверенитета, экономической независимости и культурной самобытности», — отметил Ахмад Басара в Джакарте.

Политик предложил несколько направлений сотрудничества, которые можно было бы развивать дальше, включая профессиональное образование и специальные навыки; партийные кадровые стипендии; улучшение качества здоровья; обмен партийными кадрами и визиты; цифровая трансформация; сотрудничество между микро-, малыми и средними предприятиями.

«Структура «Один пояс, один путь» окажет благотворное влияние на обе стороны, будет способствовать благосостоянию людей и процветанию региона. Не только экономика, это сотрудничество увеличит социальный обмен, дипломатию, культуру и понимание между странами», — заявил Ахмад Басара.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Китая попросило импортеров избегать замороженных продуктов из стран со вспышкой COVID-19 после того, как в ряде случаев импортированных пищевых продуктов был обнаружен коронавирус.

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