Мурманск, , 14:40 — REGNUM В Мурманской области прививку от коронавируса SARS-CoV-2 сделали 24 медика. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

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"Они стали первыми жителями региона, которым было предложено сделать прививку от новой инфекции. Каждый из них дал добровольное согласие и прошел предварительную консультацию терапевта для допуска к вакцинации», — сообщили в ведомстве.

В первые трое суток после вакцинации об изменении самочувствия сообщили только пятеро.

«Это соответствует нормальной реакции организма, согласно инструкции по применению вакцины», — уточнили в минитерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев госпитализирован с COVID-19.