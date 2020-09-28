Мурманск, 28 сентября 2020, 14:40 — REGNUM В Мурманской области прививку от коронавируса SARS-CoV-2 сделали 24 медика. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.
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"Они стали первыми жителями региона, которым было предложено сделать прививку от новой инфекции. Каждый из них дал добровольное согласие и прошел предварительную консультацию терапевта для допуска к вакцинации», — сообщили в ведомстве.
В первые трое суток после вакцинации об изменении самочувствия сообщили только пятеро.
«Это соответствует нормальной реакции организма, согласно инструкции по применению вакцины», — уточнили в минитерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев госпитализирован с COVID-19.