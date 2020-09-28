Москва, , 14:43 — REGNUM В понедельник, 28 сентября, президент России Владимир Путин пообщается в формате видеосвязи со своим коллегой из Молдавии Игорем Додоном. Об этом 28 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Запланирована видеоконференция с президентом Республики Молдова», — заявил пресс-секретарь и уточнил, что это будут «полноформатные переговоры один на один» в режиме онлайн.

При этом Песков напомнил, что 28 сентября у президента Путина — напряженный день, когда утром им была проведена телефонная беседа с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, а до разговора с Игорем Додоном у российского лидера намечена встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, а сам конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло.