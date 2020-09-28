Сочи, Краснодарский край, , 14:35 — REGNUM Россия всегда будет поддерживать действующие власти в соседних странах в их стремлении обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию. Об этом 28 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым.

Путин подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутриполитические дела соседей и других стран. Он добавил, что Россия продолжит поддерживать Киргизию в стремлении обеспечить внутриполитическую стабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Сочи проходит встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова, который прилетел в Россию с рабочим визитом. Стороны планируют рассмотреть вопросы сотрудничества и стратегического партнерства.

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