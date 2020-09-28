Москва, , 14:39 — REGNUM В настоящее время нельзя даже примерно предположить, когда закончится пандемия коронавируса. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованной 28 сентября статье в журнале «Внешнеэкономические связи».

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Он отметил, что новая инфекция буквально за недели изменила привычную жизнь миллиардов людей. Пандемия стала для человечества настоящим испытанием.

«Сейчас невозможно с уверенностью спрогнозировать не только точные, но и даже примерные сроки ее окончания», — подчеркнул Лавров.

В таких условиях, отметил глава российской дипломатии, перевод многих аспектов повседневной деятельности в цифровую сферу выглядит логично. Эта тенденция затрагивает и межгосударственные связи, потому закономерно, что на первый план выходят вопросы надежного обеспечения международной информационной безопасности.

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