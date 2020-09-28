Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Неправильная парковка в петербургских дворах может обернуться штрафами до 500 тыс. рублей. Сразу несколько законопроектов на эту тему рассмотрит городской парламент, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Автомобильная пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

В первом чтении будут рассматривать поправки в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» авторства единороссов Алексея Цивилева и Дениса Четырбока, а также поправки в тот же закон, которые прислали из Смольного, — их вносит губернатор Александр Беглов.

Первый документ устанавливает штрафы за парковку, блокирующую подъезд к мусорным контейнерам. Второй — штрафы за брошенные машины на пешеходных дорожках или на внутриквартальных проездах, перегораживая подходы к зданиям.

В обоих случаях за подобные правонарушения с граждан предлагают брать от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, с должностных лиц — от 5 тыс. до 40 тыс. рублей, с юридических — руб.; для юридических лиц — от 150 тыс. до 500 тысяч рублей.

Оба законопроекта были внесены на рассмотрение петербургского парламента практически одновременно. В связи с этим спикер ЗакСа Вячеслав Макаров решил, что хаотичная парковка в «спальных» районах «создает напряжение в обществе». Властям, по его сведениям, поступают сотни жалоб от разгневанных петербуржцев, которые требуют принимать жесткие меры в отношении своих соседей.

«Тех, кто не понимает элементарных правил цивилизованного общежития, надо наказывать рублем», — убежден Макаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петербургским водителям могут начать выписывать штрафы за парковку у мусорных контейнеров. Эту инициативу также поддержали в Заксобрании города.

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