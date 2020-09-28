Додома, , 14:31 — REGNUM В правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ) представили статистику второго этапа предвыборной кампании действующего президента страны Джона Магуфули. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Секретарь ССМ по идеологическим вопросам Хэмпри Полеполе подчеркнул, что по предварительным оценкам, правящая партия Танзании рассчитывает получить хорошую поддержку избирателей на всеобщих выборах, которые состоятся 28 октября 2020 года.

Отвечая на вопросы оппозиционных партий, Полеполе отметил, что многие данные о деятельности ССМ, которыми располагает оппозиция, не соответствуют действительности. Так, он заявил, что оппозиционный кандидат в президенты Тунду Лиссу обнародовал ложную информацию о деятельности ССМ.

Между тем в ходе предвыборных кампаний эксперты отметили жесткую конкуренцию среди кандидатов. Кандидат от «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) Лиссу заявил, что правительство ССМ не справилось с задачей разрешения трудностей, возникающих перед гражданами страны. Со своей стороны, в случае избрания на пост президента он пообещал повысить зарплаты государственных служащих и пересмотреть систему налогообложения.

Эксперты уверены, что главными соперниками на предстоящих выборах станут ССМ и CHADEMA, предвыборные митинги которых собирают больше всего участников.