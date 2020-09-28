Минск, , 14:27 — REGNUM В 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить «основные точки России», включая Сибирь. Он рассказал об этом 28 сентября на встрече с губернатором Омской области РФ Александром Бурковым, передает агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Для меня все, что за Уралом — это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что, несмотря на несхожесть климата Белоруссии и Омской области, оба региона расположены в зоне рискованного земледелия и белорусская сторона готова делиться своим опытом в данном вопросе.

«Мы живем в зоне рискованного земледелия, но тем не менее чему-то научились в сельском хозяйстве. Готовы с вами всем поделиться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что духовная близость между людьми Белоруссии и России, а не только меркантильный интерес лежит в основе решения официального Минска развивать сотрудничество с Псковской областью.