Москва, , 14:19 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе показывают как хрупок современный мир. Все участники конфликта обвиняют друга друга в агрессии, все декларируют оборону, а в итоге начинается война, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Буквально за ночь милитаристы и националисты раздули угли старого конфликта до настоящего пожара. Погибли уже сотни людей за два дня. А ведь человеческая жизнь — высшая ценность, пандемия это доказала.

В декабре 2019 года президент России прочитал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру‑министр Армении Николу Пашиняну часовую лекцию о начале Второй Мировой войны.

Видимо, этот страшный пример не всем понятен и «маленькая победоносная война» кажется допустимой. Маленькие войны быстро становятся большими трагедиями.

У многих стран есть территориальные споры, но важно уметь договариваться, искать посредников и гарантов для «худого мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном — начались интенсивные боевые действия.

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