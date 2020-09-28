Степанакерт, 28 сентября 2020, 14:18 — REGNUM В столице Нагорного Карабаха — Степенакерте снова объявили воздушную тревогу, сообщает 28 сентября «Комсомольская правда».

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Издание опубликовало видеоролик с улиц Степанакерта. В городе снова слышен звук сирены. По безлюдной дороге возле Арцахбанка проехал автомобиль полиции.

Напомним, 27 сентября власти Нагорного Карабаха включили в Степенакерте воздушную сирену. Жителей города призвали спустить в подвалы и бомбоубежища. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

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