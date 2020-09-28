Москва, , 14:16 — REGNUM Вспыхнувшие вновь в Нагорном Карабахе военные действия — это результат личных и политических амбиций руководства Армении и Азербайджана, считает председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Об этом он заявил сегодня, 28 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В угоду им сейчас погибают люди. Стороны должны одуматься и немедленно остановить эскалацию конфликта», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, сейчас очевидно, что президенты обеих стран пытаются втянуть в конфликт другие государства: Армения — Россию, а Азербайджан — Турцию. «Этого ни в коем случае нельзя допустить, иначе ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Лидеры противоборствующих стран ни в коем случае не должны идти на поводу «диванных генералов» и радикальной части населения», — отметил Цветков.

«Вместе с тем мы, к сожалению, в очередной раз видим беспомощность ООН. Одна из основных целей этой организации — недопущение возникновения и эскалации подобных конфликтов. По факту же ООН в подобных ситуациях практически бездействует, и это уже становится проблемой, которая, естественно, должна быть рассмотрена и решена», — добавил он.