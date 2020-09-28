Минск, , 14:14 — REGNUM Писательница, лауреат Нобелевской премии и координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич покинула Белоруссию. Об этом 28 сентября сообщает портал Tut. by со ссылкой на помощницу писательницы.

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«Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию», — говорится в материале журналистов портала.

При этом помощница писательницы подчеркнула, что отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом против оппозиционного белорусского КС.

«Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в белорусском МВД сообщили, что количество участвующих в протестных акциях в Белоруссии в прошедшие выходные снизилось по сравнению с тем, что было неделей ранее.