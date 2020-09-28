Джакарта, , 13:53 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что клинические испытания вакцины против коронавируса проходят гладко, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы провели встречу и получили информацию о том, что отчеты, полученные на данный момент, показывают, что клинические испытания проходят гладко», — заявила глава МИД Индонезии на пресс-конференции 28 сентября 2020 года.

По словам Ретно Марсуди, правительство контролирует компанию Biofarma по производству вакцины от коронавируса.

«Biofarma имеет общие производственные мощности, которые увеличены со 100 млн до 250 млн доз», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо побеседовал с доктором Фейсалом Ризал Матондангом о повседневной деятельности медицинского персонала, отвечающего за лечение пациентов с COVID-19.

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