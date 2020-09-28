Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посетит Брюссель для проведения встреч на высоком уровне в Еврокомиссии, Евросовете, Европарламенте и штаб-квартире НАТО. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Сообщается, что визит продлится с 29 по 30 сентября. В первый день запланирована встреча и совместная пресс-конференция Гахарии с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По данным пресс-службы, грузинский премьер-министр также во время визита встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Европейского парламента Давидом-Мария Сассоли и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелли.

В пресс-службе добавили, что сопровождать Гахарию будут глава МИД Грузии Давид Залкалиани и руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили.

Стоит отметить, что это будет первый официальный визит Гахарии в Брюссель.