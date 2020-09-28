Киев, , 13:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны оказать материальную помощь родственникам жертв авиакатастрофы под Чугуевом. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба президента Украины.

«Нужно сделать всё необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат», — заявил он.

В свою очередь глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что родственники погибших получат по 1,5 млн гривен в течение следующих трёх недель.

Также министр обороны Украины Андрей Таран сообщил Зеленскому о том, что на Украине запрещено использование самолётов Ан-26 до момента завершения расследования причин аварии.

Напомним, в результате авиакатастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом погибли 26 человек, большинство которых были курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал как можно скорее выяснить причины трагедии.

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