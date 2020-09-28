Белгород, , 13:46 — REGNUM Мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину.

Центральный парк. Белгород

После того как местные коммунисты провели акцию на ступенях городской администрации, зачитав труды Владимира Ленина, Юрий Галдун обратился к депутату горсовета Игорю Цевменко, предложив не сидеть на холодных ступенях, поскольку «вам ведь не только рейтинг, но и демографию надо повышать», а совершить «поступок».

"Заберите памятник Ленину, пока совсем не развалился. Сообщите куда доставить скульптуру. Жду до 1 ноября. Потом будем утилизировать», — написал Галдун на своей странице в соцсети.

Цевменко отреагировал на заявление мэра в телеграм-канале.

«За моё «достоинство» можете не переживать, ступеньки были тёплыми. И моя молодая семья обязательно даст нашему Отечеству достойных сыновей или дочерей. И мои действия обусловлены как раз не погоней за «рейтингом», а ради их будущего. Я хочу, чтобы мои дети жили в стране социальной справедливости, были уверены в завтрашнем дне, могли найти себя и реализовать свои способности», — написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белгорода сообщили, что памятник Ленину, демонтированный ранее в Центральном парке и отправленный на реставрацию, восстановлению не подлежит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде отказались от восстановления памятника Ленину

Читайте развитие сюжета: В КПРФ оценили украинские методы работы белгородских властей по памятникам