Белгород, 28 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Мэр Белгорода Юрий Галдун предложил местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину.
После того как местные коммунисты провели акцию на ступенях городской администрации, зачитав труды Владимира Ленина, Юрий Галдун обратился к депутату горсовета Игорю Цевменко, предложив не сидеть на холодных ступенях, поскольку «вам ведь не только рейтинг, но и демографию надо повышать», а совершить «поступок».
Цевменко отреагировал на заявление мэра в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белгорода сообщили, что памятник Ленину, демонтированный ранее в Центральном парке и отправленный на реставрацию, восстановлению не подлежит.
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