Киев, , 13:51 — REGNUM Украинский экономист Алексей Кущ заявил о «трагичности событий» в отношении госдолга Украины, которые лишь еще сильнее подчеркнули «безмозглость» нынешней власти страны.

Инфраструктура Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Со своим комментарием эксперт выступил сегодня, 28 сентября.

Эксперт напоминает, что минфин Украины в июле досрочно выкупил у кредиторов с премией в 5% долги Украины с погашением в 2021—2022 гг. на сумму в $800 млн, и в августе — «мусор в виде ввп-варрантов» на $300 млн.

«И речь даже не о том, что в кризис никто досрочно не погашает долги, а наоборот — реструктуризируют их. Тем более никто не выкупает финансовый мусор в виде ввп-варрантов. И не делает это за счет выпуска новых долгов, как у нас… Речь о том, что страна с критически изношенной инфраструктурой не имеет морального права тратить лишние деньги на кредиторов, президентские резиденции, новые автомобили чиновников и «наблюдательные советы»», — заявил Кущ.

Экономист подчеркивает, что $1,1 млрд, досрочно выплаченные министерством финансов Украины внешним кредиторам — это примерно 30 новых самолетов АН-132 и их аналогов, «которые могли быть построены для нужд армии, МЧС, полиции, санитарной авиации и учебных целей наших курсантов».

Кущ подчеркивает, что с такой политикой Украина «запрограммирована» на постоянные техногенные катастрофы:

«Когда инфраструктурный «тришкин кафтан», созданный еще в СССР, будет расползаться по швам, еще удерживаемым гнилыми нитками… Мосты, железная дорога, газопроводы, атомные станции, плотины, шахты, рудники, хранилища вредных отходов… Что еще должно условно говоря «взорваться»», — задается эксперт риторическим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 25 сентября под Чугуевом (Харьковская область Украины) разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на котором совершали учебный полет курсанты университета воздушных сил. Всего на борту было 27 человек, выжил только один.

Сегодня стало известно, что госбюро расследований начало расшифровки бортовых самописцев, предполагается, что вся процедура займет от 3 до 5 дней.