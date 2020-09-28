Стокгольм, , 16:13 — REGNUM 22 сентября премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил краткий визит в Стокгольм для встречи со своим шведским коллегой главой правительства Стефаном Лёвеном. По словам политиков, обсуждали они ситуацию вокруг пандемии коронавируса и вопросы безопасности.

Однако 28 сентября газета Aftonbladet сообщила, что главным поводом для встречи двух лидеров стал документальный фильм Discovery, во время съёмок которого обнаружилась не замеченная ранее 4-метровая пробоина в потонувшем судне «Эстония».

Напомним, что 28 сентября внимание мировой общественности привлёк документальный фильм Discovery о затонувшем в 1994 году теплоходе «Эстония». Съемочной группе удалось задокументировать четырехметровую пробоину на право борту, которая ранее была не видна из-за закрывавшего его глиняного дна. Данный факт не был учтён в предыдущих расследованиях по факту аварии.

В фильме было сообщено, что шведское правительство отказалось ознакомится с результатами подводной съемки. Однако по данным издания Aftonbladet, правительство продолжает своё внутреннее расследование по разрешению возникшей ситуации.

По информации эстонской Eestli Päevaleht, визит премьер-министра Юри Ратаса как раз и был частью этой работы, которая активизировалась после показанного документального фильма.