Стокгольм, , 19:09 — REGNUM Журналист Йоаким Ламотте, работавший в таких шведских средствах массовой информации (СМИ) как телеканал SVTи радиовещатель SverigesRadio(SR),считает, что при приеме на работу руководство данных медиа отдает предпочтение иммигрантам, в то время как людям с белым цветом кожи отказывают в трудоустройстве. Об этом 27 сентября сообщила газетаFriaTider.

Напомним, что SverigesRadio и SVT предоставляют «общественные услуги», поэтому и финансируются за счет налогов. Таким образом, их редакционная политика должна быть взвешенной и не отдавать предпочтения той или иной партии.

«Поскольку я много лет проработал в СМИ, предоставляющим общественные услуги, я несколько удивлен, потому что я никогда не работал там, где квоты были бы на цвет кожи или этническую принадлежность», — написал Ламотте в своем посте в Facebook.

Также журналист рассказал, как на место ведущего наняли чернокожего «именно на том основании, что он был черным, несмотря на то, что он не обладал квалификацией в других отношениях».

Поводом к опубликованию поста послужили многочисленные звонки слушателей в студиюSverigesRadioс требованием обеспечить еще большее присутствие чернокожих на радиостанции в ущерб белым. Однако Ламотте обращается к редакции SR с колким вопросом, -готова ли она нанять к себе на работу тех людей, кто симпатизирует «Шведским демократам», поскольку «на SverigesRadioони ведь недопредставлены».