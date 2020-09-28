Стокгольм, , 13:42 — REGNUM У главной шведской организации, одной из основных обязанностей которой является работа по обеспечению инфекционного контроля, было слишком мало ресурсов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон, который также хочет увидеть комплексное обсуждение того, как власти 21 региона Швеции функционировали во время вспышки коронавируса. Об этом 27 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Да, очевидно, что когда возникает такая большая проблема, многие административно-территориальные единицы слишком малы по своему размеру. Они проделали фантастическую работу, но, конечно же, у них нет необходимых на то ресурсов», — заявил Карлсон.

Журналисты отмечают, что многие страны начали массовое тестирование и отслеживание распространения вируса еще на ранней стадии пандемии, в то время как в Швеции тестирование началось в марте-апреле. По словам Карлсона, очевидно, что причина кроется в недостатке ресурсов.

«Это, пожалуй, особенно верно, когда речь заходит об отслеживании распространения и тестировании, поэтому и уровень выносливости мог быть бы выше. В ситуации пика, который пришелся на март-апрель, было сложно поддерживать эту задачу в полной мере. Трудно сказать, повлияло ли это на саму пандемию решительным образом, но, безусловно, мы бы обладали преимуществом, если бы у нас были более мощные региональные организации и было бы выделено больше ресурсов», — объяснил Карлсон.